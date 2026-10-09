21/09/2026 10:17

【ＡＩ】被質疑「偷傳代碼」後，智譜ZCode官宣開源：0數據留存

《經濟通通訊社21日專訊》智譜(02513)ZCode今日宣布，針對社區反饋的ZCode產品安全問題，官方已經完成整改，並向所有用戶道歉。智譜已將ZCode開源，把代碼交給社區監督，讓ZCode變得開放、透明。



智譜方面稱，接下來將建立常態化的產品安全漏洞機制，歡迎開發者夥伴持續檢查和反饋問題，會根據問題嚴重程度給予相應回報。



對於社區中提及的代碼數據，智譜ZCode承諾無留存，也從未將其用於模型訓練。完成整改後，邀請中國信息通信研究院和綠盟科技開展安全審計。經中國信息通信研究院技術評測，確認zcode-prod阿里雲OSS存儲桶狀態為雲端零數據。ZCode v3.14.0客戶端已完成安全整改，已經移除Repo Wiki功能，已切斷本地倉庫快照生成與上傳鏈路。



另經綠盟科技審查，確認zcode-prod(阿里雲對象存儲OSS)內全部數據對象及存儲桶本身已刪除。ZCode v3.14.0客戶端已完成整改，Repo Wiki入口及相應生成鏈路已移除，未發現可觸發本地倉庫快照或文件外發的功能路徑。



此前有用戶爆料稱ZCode會「靜默上傳」用戶的編程開發數據到第三方的雲服務器上，且上傳的數據包括整個編程開發過程的歷史數據。隨後，ZCode方面發布回應並致歉，承認問題源於默認開啟的「代碼庫索引」功能，相關問題目前已經修復。(jq)