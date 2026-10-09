21/09/2026 09:39

【聚焦人幣】人幣中間價再創逾三年七個月高，即期開市貶22點子報6.6995

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7487，較上個交易日升34點子，九連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約540點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開22點子，報6.6995，上個交易日即期匯率收盤報6.6973。



上周五美元指數衝高回落，市場繼續消化美聯儲局鷹派表態，但能源價格回落緩解了市場對通脹擔憂，助力今日中間價保持偏升走勢。市場人士稱，人民幣中間價持續偏強，這似乎表明監管對人民幣升值的容忍度上升，預計當前走勢有望延續至中美元首會晤前。



招商銀行金融市場部觀點認為，美聯儲局政策路徑仍是美元的主要支撐，但市場已明顯上調後續加息預期，美元指數若要延續上漲仍需經濟數據配合。人民幣預計繼續在中間價引導和結匯需求支撐下穩中偏強。(jq)