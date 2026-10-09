21/09/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升18點子，兩連升報6.6955，創逾四年高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6955，較上個交易日4時30分收盤價升18點子，兩連升，創2022年6月30日以來逾四年新高，全日在6.6950至6.7000之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升23點子，報6.6936。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7487，較上個交易日升34點子，九連升，再創2023年2月3日以來逾三年七個月新高，較市場預測偏弱約540點。



市場人士表示，近期國際油價自高位回落，市場對全球通脹的擔憂有所緩解，不過在主要央行加息後，投資者正重新評估其進一步收緊貨幣政策的前景，美元漲勢暫緩。本周中美元首將舉行會晤，而人民幣中間價持續走強，亦支撐市場對人民幣前景的信心。



華僑銀行稱，近期人民幣表現偏強，為中美談判創造了更好的環境，這減少了貨幣競貶指控的可能性，但並非人民幣基本面的重估；由於中美負利差仍明顯且中國內需疲軟，且人民幣偏強開始影響企業盈利，對匯率的持續升值持謹慎態度。(jq)