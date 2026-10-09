21/09/2026 13:46

《匯海威言－毛偉廉》美國加息後金價續見韌性，反映避險情緒升溫；本周關注日央行動向

《匯海威言》上周美國聯儲局宣布將利率上調至4厘，點陣圖顯示年內仍有機會再加息一次，而主席沃什的發言亦維持偏鷹。按傳統邏輯，加息意味美元利率上升，將提高持有美元資產的吸引力，並對沒有利息收益的黃金構成壓力。然而，市場今次卻出現截然不同的反應。在議息結果公布前，金價報約4350美元；消息公布後，曾短暫下挫至4257美元，但隨後迅速收復失地，並連升兩個交易日，最終於上周五（18日）收報4378美元。金價不但沒有受到加息打擊，反而在美元同步走強的情況下持續向上，顯示市場資金正重新評估全球金融風險。這種「美元升、金價亦升」的局面，反映市場避險需求顯著增加。



*美國債務增長失控，成金價長線看漲核心因素*



推動金價上升的核心因素，仍然是美國財政狀況持續惡化。自8月起，美國國債規模已突破40萬億美元大關。更值得市場擔憂的是，過去一年美國債務幾乎以每5個月增加1萬億美元的速度膨脹，反映政府開支遠高於收入，財赤問題仍未獲得有效控制。



近年全球多國央行持續增加黃金儲備，背後原因正是希望降低對美元資產的依賴。尤其在地緣政治風險升溫、制裁工具被頻繁使用下，黃金作為沒有風險的資產，其戰略價值持續受到重視。



*美國10年期債息升穿5%，市場再響警號*



另一個推動金價上升的重要因素，是美國長年期國債收益率持續飆升。作為全球資本市場最重要的基準利率之一，美國10年期國債收益率上周突破5%水平，引發市場高度關注。原因在於，當長年期利率快速上升，意味市場對未來風險要求更高回報，同時亦反映投資者對美國財政狀況出現疑慮。更重要的是，高利率環境將直接推升企業融資成本。近年來，大量企業尤其科技企業，均受惠於超低利率環境，但當資金成本顯著上升，企業估值便可能承受重估壓力。若美債息持續攀升，不排除高估值科技股面臨更大調整風險。市場曾經歷2007年次按危機及2008年金融海嘯，因此當長債息率再次升至歷史敏感區間時，自然容易觸發避險情緒升溫。值得留意的是，30年期國債收益率此前已率先升至多年高位，如今10年期債息亦突破關鍵水平，顯示債券市場的壓力正在擴大。在這情況下，部分資金選擇從風險資產撤出，轉向黃金等避險工具。



*日央行動向或成短期焦點*



上周五，日本央行宣布加息0.25厘，將利率提高至1.25厘，創31年新高。行長植田和男暗示不排除持續地加息，惟市場認為其言論未算極度鷹派，因此日圓不升反跌，由156水平回落至158附近。



其後，香港時間深夜時段，市場傳出日本央行向多家銀行進行「匯價詢問(Rate Check)」，被市場解讀為干預日圓的前奏。消息公布後，日圓隨即由158反彈至156附近，最終收報156.88。由於日本於本周（21至23日）進入長假期，市場成交相對疏落，若投機資金藉機沽空日圓，日本央行有可能再次出手干預。而市場關注的並非只是日圓本身，而是干預資金來源。8月初日本央行曾大規模干預匯市，市場普遍推測其中約70%資金來自拋售美債所得。若本周日本再度干預日圓，意味著可能再有大量美債被拋售，進一步推高美債收益率，並加劇市場對美債供求失衡的憂慮。一旦美債市場承受額外壓力，避險資金很可能再次流向黃金。事實上，8月初美日聯手干預日圓後，金價曾在短短數天內急升超過300美元，顯示日圓匯價與黃金市場之間的連動關係正在增強。



*金價短期或面臨回調壓力*



本周美國無重要數據公布，金價預計在4443美元至4253美元上落。雖然金價中長期走勢仍偏向樂觀，但短期或面臨回調壓力。其中，美伊重啟談判可能是主要因素。上周六（19日）伊朗表示願與美國有條件地重啟談判，一旦落實談判，避險需求降溫，或引發金市獲利回吐。投資者宜關注特朗普本周對重啟談判的回應，以及本周日本央行干預日圓動向和美債息走勢。另外，習主席本周三（23日）起一連三日訪美，與特朗普會談的內容備受關注，這些因素均可能影響金價短期表現。



*本文撰於2026年9月21日下午1時05分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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