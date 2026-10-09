21/09/2026 11:30

【ＡＩ】黃仁勳談「AI滅絕人類論」，批評發表者別有用心且不負責任

《經濟通通訊社21日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳認為，部分人工智能(AI)業界領袖呼籲加強監管的警告並非出於真心，批評這是不負責任且毫無必要。



黃仁勳接受消費者新聞與商業頻道(CNBC)訪問時表示，對於業內聲稱AI會滅絕人類、呼籲加強監管，「要讀懂弦外之音，他們實際上並非要求出台更多新法規，而是希望擺脫現有的法律約束，他們這麼做肯定另有所圖」。



黃仁勳表示，他不清楚其背後動機是什麼，但拿AI技術製造恐慌既「不負責任，也毫無必要」。



黃仁勳在另一訪問亦稱，「2030年不會是世界末日，世界完結的機會是0%」，又稱嚇唬大眾是不必要及不負責任。(rc)