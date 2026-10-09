21/09/2026 14:02

【外圍經濟】分析：日央行表態不似預期，日圓面臨下行風險，本周極易劇烈波動

《經濟通通訊社21日專訊》日本央行上周加息未能提振日圓，分析認為未來一周日圓極易出現劇烈波動，並進一步走弱。



日本正值「白銀周」假期，周一至周三（21至23日）休市三天，市場流動性降低。加上日本央行未就後續加息節奏給出更明確指引，投資者感失望。日圓兌美元周一亞洲時段一度跌至157.10附近，現報157。



Capital Economics高級市場經濟學家James Reilly在報告中表示：「與近期日圓在央行會議前多數強勢上漲的情況類似，日本央行這次已將勢頭徹底遏制，日圓兌美元走勢的顯著好轉將取決於美國方面的因素。」



日本央行上周五加息，後續有消息指出官員致電市場參與者進行匯率核查，被視為干預匯市買入日圓的前兆，但該消息僅小幅收窄日圓跌幅。(rc)