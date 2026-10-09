21/09/2026 14:51

【外圍經濟】簡街資本150億美元巨虧事件後，聯儲局及英倫銀行加強審查銀行業風險敞口

《經濟通通訊社21日專訊》知情人士透露，在對沖基金Situational Awareness引發動盪，導致簡街資本(Jane Street)蒙受巨額損失後，聯儲局及英倫銀行正向全球銀行詢問，其對大型交易機構的風險敞口情況。



專注AI領域的基金Situational Awareness 8月在人工智能和晶片類股票遭劇烈拋售之際，被迫將其大部分股票投資組合售予城堡證券，事件導致簡街蒙受150億美元的損失。



知情人士稱，美英央行正在尋求有關交易公司風險偏好、銀行在整個交易日中對這些公司的風險敞口如何演變，以及風險控制如何運作的資訊。



上個月，美國證券交易委員會(SEC)傳喚華爾街銀行，包括高盛、摩根大通、花旗集團和美國銀行。該機構正在審查Situational Awareness在其瀕臨崩潰後的交易活動和槓桿使用情況，包括觸發追加保證金通知的交易以及該基金與貸方的溝通。(rc)