21/09/2026 16:19

【外圍經濟】美國2年期和10年期國債息率差，收窄至2025年3月以來最小

《經濟通通訊社21日專訊》美國2年期和10年期國債孳息率差縮小至22.56個基點，為2025年3月以來的最小。



2年期債息下降1個基點至4.73厘，10年期債息下降3個基點至4.97厘。



*美債投資者押注聯儲局抗通脹成功*



此外，數據顯示，美國國債投資者正將注意力轉向持有短期債券，押注聯儲局最終將在抗通脹中取得勝利。



在聯儲局自2023年以來首次升息後的幾天裏，2年期國債孳息率一度飆升至多年來高點約4.75厘。期貨市場預期未來一年貨幣政策將再收緊80個基點，顯示聯儲局主席沃什誓言全力抗通脹的承諾，逐漸獲得交易員認可。(rc)