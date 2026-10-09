22/09/2026 17:43

《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演講，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》美股三大指數昨日全線造好，AI及大型科技股領漲，加上美國國債孳息率回落及油價下跌，市場風險情緒改善。道指收市升366.19點或0.71%，報52048.83點；標指升114.2點或1.49%，報7764.7點；納指升599.55點或2.26%，報27122.09點，創收市歷史新高。港股方面，恒生指數收市報25087，升45點或0.2%，成交2492億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，歐洲央行總裁拉加德在有關央行應對未來挑戰的會議上發表預先錄製的講話。10:05pm及10:20pm，紐約聯儲總裁威廉姆斯和美聯儲副主席杰斐遜在2026年美債市場會議發表演講。10:10pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在外籍銀行家協會年度會議發表主旨演講。23日凌晨1:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表演講。



數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數，料由負15.5惡化至負16。(wa)