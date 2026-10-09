24,211.35
+425.56
(+1.79%)
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高水152
8,147.87
+137.29
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22/09/2026 18:05
歐元兌美元報1.1467，關注歐洲區9月消費者信心指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.387
|100.429
|-0.042
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.88/92
|157.11/15
|157.36/40
|歐元/美元
|1.1465/69
|1.1456/60
|1.1462/66
|英鎊/美元
|1.3369/73
|1.3355/59
|1.3365/69
|美元/瑞郎
|0.8188/92
|0.8206/10
|0.8209/13
|美元/加元
|1.4028/32
|1.4037/41
|1.4033/37
|澳元/美元
|0.7116/20
|0.7109/13
|0.7116/12
|紐元/美元
|0.5746/50
|0.5738/42
|0.5713/17
|美元/人民幣
|6.6982/86
|6.6997/01
|6.6953/57
|美元/港元
|7.8431/35
|7.8440/44
|7.8452/56
*上述報價只供參考用