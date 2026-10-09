24,211.35
+425.56
(+1.79%)
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高水152
8,147.87
+137.29
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22/09/2026 09:09
美匯指數報100.379，聖路易斯聯儲總裁指聯儲局或需再加息抑制通脹
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.379
|100.429
|-0.050
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.33/37
|157.30/34
|157.36/40
|歐元/美元
|1.1468/72
|1.1468/72
|1.1462/66
|英鎊/美元
|1.3372/76
|1.3373/77
|1.3365/69
|美元/瑞郎
|0.8205/09
|0.8205/09
|0.8209/13
|美元/加元
|1.4029/33
|1.4029/33
|1.4033/37
|澳元/美元
|0.7119/23
|0.7120/24
|0.7116/12
|紐元/美元
|0.5706/10
|0.5709/13
|0.5713/17
|美元/人民幣
|6.6962/66
|6.6956/60
|6.6953/57
|美元/港元
|7.8462/66
|7.8458/62
|7.8452/56
上述報價只供參考用