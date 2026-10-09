22/09/2026 08:32

【外圍經濟】大摩警告美股短期或跌7%，分析：看似韌性十足的股市已亮起警號

《經濟通通訊社22日專訊》摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson團隊警告，美股短期仍面臨進一步調整風險；若能源價格再升及債券市場波動加劇，標指可能跌至7100點，較上周五（18日）收市的7650.5點低約7%。



報告指出，雖然強勁企業盈利迄今抵銷部分債息上升壓力，但標普500估值過去4個月已降至3月以來最低。若金融環境進一步收緊，或能源價格顯著上升，估值調整可能加劇，令指數短期下試7100點。



不過，報告仍預期牛市可在年底前恢復，並維持標指目標價8000點，較上周五收市高約4.6%。報告亦預計美國11月中期選舉前市場波動加劇。



*分析：投資者信心逐步消退*



另外，BTIG技術策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)指出，看似韌性十足的股市已亮起警號，紐約證券交易所的下跌成交量佔總成交量的比例已飆升至54%，接近年內高點。此外，代表小型股表現的羅素2000指數，已從階段高點回落超5%。他指出，自1996年以來，這種組合現象僅出現過12次。



這些盤面跡象表明，受中東衝突擾動、美債息率上行，以及預期聯儲局年底前會再加息等因素衝擊，投資者的信心正逐步消退。(yc)