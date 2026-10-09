22/09/2026 10:18

【ＡＩ】Meta AI助理Muse爆紅，分析看好Meta股價或創1月以來新高，全球AI相關股上漲

《經濟通通訊社22日專訊》Meta(US.META)月初推出的人工智能(AI)助理Muse反應佳，股價狂飆逾11%，市場分析員看好Meta股價或創新高。Muse亦提振市場對晶片需求的樂觀預期，全球AI相關股票應聲上漲。



Evercore ISI分析師形容，Muse已是Meta手上新爆款，可望成為Meta用量和用戶參與度的新成長動力，帶來可觀收入。Evercore估計，Meta或將創下1月以來最高收盤水準，給予Meta「跑贏大盤」評級，目標價860美元。



以Mark Mahaney為首的分析師則表示，這是「創新成功非常直觀的體現」，也證明Meta對AI投入的2000億美元沒有白費。Capital.com高級分析師Kyle Rodda表示，Muse的熱度反映AI需求依然強勁，AI交易熱潮從未真正消退。



Meta表示，Muse可幫助用戶進行線上購物、購買電影票和預約等任務。截至周一（21日），Muse位居美國蘋果App Store和Google Play App榜首。



韓國晶片製造商三星電子和SK海力士的股價亦上漲約3%，助推韓國KOSPI綜合股價指數漲近2%。隔夜，費城半導體指數收漲4.3%，創下8月4日以來的最大單日漲幅。(yc)