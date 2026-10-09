22/09/2026 09:01

【國際要聞】美國東北部5機場服務受阻，紐約三大機場大批航班延誤

《經濟通通訊社22日專訊》由於有工人錯誤切斷電纜，美國東北部5個機場的航空交通在當地時間周一（21日）嚴重受阻，其中紐約地區三大機場航班受到大範圍影響，大批航班停飛，旅客滯留多個小時。



受影響的機場包括紐約甘迺迪國際機場、拉瓜迪亞機場和紐瓦克自由國際機場，以及費城國際機場，和主要服務私人飛機的新澤西州泰特伯勒機場。



其中紐瓦克自由國際機場受影響最嚴重，有逾300航班取消。



事件正值聯合國大會即將在紐約揭幕，不少赴紐約參加聯大的外國代表行程受阻。例如加拿大總理卡尼便因而押後到步，被迫錯過一場會議。



美國交通部長達菲隨後在社交平台X表示，通信線路已經修復，美國東北部所有機場運營正在恢復。(yc)