22/09/2026 14:01

【特朗普當政】特朗普禁CNN等3媒體入白宮採訪，5大電視台宣布抵制特朗普

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普上周五（18日）宣布，禁止3個美國媒體進入白宮採訪，包括美國有線電視新聞網(CNN)、MS NOW及Politico。包括CNN在內的五大電視台周一（21日）宣布聯袂抵制特朗普，即時起暫停聯訪特朗普。



五大電視台包括CNN、霍士(Fox)、美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)及全國廣播公司(NBC)。



該5間電視台平時輪流隨同總統出訪或採訪白宮活動，並將影片、照片、音訊等內容分享給其他新聞機構。CNN原定周一隨同特朗普到紐約，採訪他出席聯合國大會的情況，但因特朗普對CNN下禁令，其他4間電視台聯合聲援，發聲明稱即時起不再進行總統聯訪任務。



特朗普上周公開指摘CNN、MS NOW及Politico「報道假新聞」，又指它們刻意對他作負面報道。該3個媒體已入稟控告特朗普政府，侵犯美國憲法第一修正案保障的新聞自由。(yc)