22/09/2026 17:42

勞福局估算約3至4萬失業人士未能單靠原有經驗技能再就業

《經濟通通訊社22日專訊》政府公布最新人力推算中期更新報告。勞工及福利局研究組主管陳國輝表示，估計現時約3至4萬名失業人士難重投勞動市場，未能單靠原有經驗及技能重新就業；失業期達6個月或以上的長期失業人口佔比，由疫情前約20%，升至現時的30%。



陳國輝指出，本港超過七成就業人士在日常工作使用AI工具，大多數50人或以上的大型及中型企業已應用，預計小型企業也會逐漸將AI整合至業務工作流程。他又指，AI應用對AI實務專家的人力需求呈現爆發式增長，香港現時只有大約4000名這類同時擁有行業知識及AI專業技術的複合型人才，佔總就業人數0.1%，預計未來數年潛在人力需求將達數倍增長，以支撐AI發展。



勞工及福利局副秘書長曾裕彤指出，最新人力推算中期報告反映AI浪潮影響，其他先進經濟體同樣面對AI複合型人才短缺，特區政府很快會更新人才清單，研究在清單加入與AI相關的人才。



他強調，外來人才大多為青壯年人士，但不會以輸入勞工或外來人才作為唯一解決人手短缺問題的解決方法，政府人力政策以培訓本地人員為先，適度輸入外來人才或勞工僅為輔助性質。(hp)