22/09/2026 12:49
【ＡＩ】小米(01810)發布全新MiMo-V2.6系列大模型
《經濟通通訊社22日專訊》小米集團(01810)宣布，正式發布並開源全新一代MiMo大模型，包括全模態旗艦模型Xiaomi MiMo-V2.6-Pro、高效推理模型Xiaomi MiMo-V2.6-Flash。同日，小米亦同步上線MiMo-V2.6-Pro的超高速模式V2.6-Pro-Ultraspeed，以及MiMo Desktop桌面客戶端正式版。
根據全球權威大模型測評平台Artificial Analysis綜合智能指數榜單顯示，Xiaomi MiMo-V2.6-Pro以46分的成績登頂全球開源大模型第一、國產模型第一，超越Kimi K3及Qwen3.8 Max。MiMo-V2.6-Pro首次支援文本、圖片、視頻、音頻等全模態，成為全球開源模型陣容中唯一的全模態Pro模型。(bi)
根據全球權威大模型測評平台Artificial Analysis綜合智能指數榜單顯示，Xiaomi MiMo-V2.6-Pro以46分的成績登頂全球開源大模型第一、國產模型第一，超越Kimi K3及Qwen3.8 Max。MiMo-V2.6-Pro首次支援文本、圖片、視頻、音頻等全模態，成為全球開源模型陣容中唯一的全模態Pro模型。(bi)