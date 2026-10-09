22/09/2026 12:52

陳茂波與中金公司董事長陳亮會面，就推動人民幣國際化及深化互聯互通等議題交換意見

《經濟通通訊社22日專訊》財政司司長陳茂波今日早上繼續在北京的訪問行程，到訪中國國際金融股份有限公司，並與董事長陳亮會面。陳茂波聽取了中金公司業務及發展情況的介紹，並與陳亮及其團隊就證券及固定收益市場的監管與發展、推動人民幣國際化、完善金融基建，以及深化互聯互通等議題深入交換意見。



陳茂波在會面中指出，建設金融強國需要強大的國際金融中心和金融機構作為支撐。香港特區政府最近公布的香港第一個五年規劃及施政報告，著力鞏固和提升香港作為國際金融中心的角色和地位，支持優質企業善用香港平台做大做強，更好服務實體經濟，並促進創科產業發展。



他期望中金公司繼續與香港金融監管機構保持緊密溝通，積極參與本港資本市場高質量發展，並拓展國際業務，特別是進一步連接「一帶一路」沿線國家的市場，充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，共同為金融強國建設作出更大貢獻。



財經事務及庫務局局長許正宇、香港金管局總裁余偉文，以及證監會行政總裁梁鳳儀等亦有參與會面。陳茂波和許正宇今日上午結束北京訪問行程，下午返抵香港。(bi)