22/09/2026 18:06

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 德勤中國與港大聯合發布企業AI應用報告

▷ 205位企業高管調研顯示AI生產部署比例上升

▷ 48.5%企業AI項目回報低於預期

《經濟通通訊社22日專訊》德勤中國在雲棲大會期間發布《決策者視角下的企業AI應用》報告。該報告由德勤中國與香港大學人工智能、管理與組織研究中心聯合發布，旨在為企業在AI驅動轉型的新階段提供前瞻洞察與實踐參考。本次調研覆蓋中國大陸及中國香港地區多個行業的205位企業高管，受訪者以企業戰略決策層為主。報告反映了大型企業的AI應用現狀，也揭示了AI應用價值兌現的制約因素，以及未來企業AI應用的關注焦點和發展趨勢。報告顯示，企業的AI應用處於生產應用階段的比例持續提升。2026年，處於AI探索與試點階段的企業佔比已經從2025年的36.7%下降到24.9%，進入生產部署階段的企業從56%上升至64.4%。但應用規模的擴大尚未同步轉化為投資回報(ROI):48.5%的受訪企業反饋AI項目實際投資回報低於預期，企業預期回報率集中在10%-25%區間，而實際達成的回報更多落在10%以下。另有44.4%的企業無法明確核算AI項目的實際投資回報率，這表明隨著AI應用範圍持續擴大，企業的價值量化能力與評估框架並未同步完善。德勤中國諮詢業務全國主管合夥人華思遠表示，企業AI採用率和生產部署程度不斷提升，但AI工具的普及並不代表企業已經完成AI轉型。許多企業雖然已經引入AI，卻仍然沿用原有的業務流程和營運模式，因此AI的作用往往停留在提效層面。華思遠表示，下一階段，企業競爭的重點將從技術採用轉向價值兌現。未來真正拉開企業差距的因素在於能否讓AI進入核心業務流程，推動應用從工具疊加走向工作流重塑，並持續形成可衡量、可驗證的經營成果。(bi)