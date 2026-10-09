22/09/2026 19:31

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 習近平22日至25日對美國進行國事訪問

▷ 香港23日公布8月CPI年率料維持1.7%

▷ 英美23日公布9月PMI數據

《經濟通通訊社22日專訊》習近平對美國進行國事訪問，及英美公布PMI，料為周三（23日）市場焦點。*英倫銀行副總裁發表演講，本港公布CPI*周三日本假期休市。各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平對美國進行國事訪問（至25日）。周三本港時間3:00pm，歐洲央行副總裁武伊契奇參加一場會議的爐邊談話。晚上8:00pm，英倫銀行處置事務執行董事露絲史密斯發表演講。10:00pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利發表演講。數據方面，周三7:00am（本港時間．下同），澳洲公布9月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布8月綜合消費物價指數，年率升幅料維持於1.7%。同一時間，英國公布9月製造業採購經理人指數，料由51.7降至51.5；9月綜合採購經理人指數料由52.5降至52；9月服務業採購經理人指數料由52.5降至52。9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53.9降至53.7；9月綜合採購經理人指數料由56降至54.9；9月服務業採購經理人指數料由56.5降至55.9。在本港，明日公布業績的公司有:遠見控股(00862)、龍輝國際控股(01007)、亞太資源(01104)、慧源同創科技(01116)、百本醫護(02293)、玖龍紙業(02689)等。此外，明日國民技術(02701)、飛速創新(03355)等將有基石投資者持股解禁。(wa)