22/09/2026 12:37

標普予香港計劃下發行的美元、歐元、人民幣及港元計價的數碼票據「AA+」長期發行人評級

《經濟通通訊社22日專訊》評級機構標普表示，香港擬根據其9000億港元全球中期票據計劃發行以美元、歐元、人民幣及港元計價的數碼原生票據，標普授予其「AA+」長期發行評級。



標普指出，該等數碼原生票據的總名義金額將記錄於香港債務工具中央結算系統（CMU）營運的分布式分類帳技術平台上的數碼代幣帳戶內。僅CMU（僅作為數碼證券中介人）及該平台上的其他直接參與者，方可在該平台上轉讓該等數碼原生票據的法定所有權。



標普提及，透過CMU（作為數碼證券中介人）或其他直接參與者（以及任何其他中介人或託管人）持有該等票據實益權益或權利的投資者，將依賴該等實體行使及強制執行其於該等數碼原生票據下的權利。



標普表示，就數碼原生人民幣及港元計價票據而言，部分配額交易的結算將探索使用以人民幣計價的代幣化央行貨幣及代幣化央行港元。就港元部分而言，部分配額交易的結算將探索使用代幣化港元存款。(bn)