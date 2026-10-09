22/09/2026 15:26
【定期存款】銀行紛上調美元定存息，中銀6個月加至4厘，富邦12個月4.2厘衝頂
摘要
免責聲明
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▷ 中銀6個月美元定存年息4厘，起存額1000美元，適用特選客戶
▷ 富邦12個月美元定存年息4.2厘，起存額12.8萬美元，經手機程式辦理
▷ 恒生6個月美元定存年息4.5厘，起存額2000美元，限新資金網上辦理
▷ 富邦12個月美元定存年息4.2厘，起存額12.8萬美元，經手機程式辦理
▷ 恒生6個月美元定存年息4.5厘，起存額2000美元，限新資金網上辦理
*集友12個月美元定存年息高達4.1厘*
中信銀行（國際）12個月美元定存年息高達4.02厘，起存額為1萬美元，適用於CITICfirst/CITICdiamond客戶以新資金透過手機程式inMotion/網上銀行辦理。集友12個月美元定存年息高達4.1厘，存額由12.5萬至1000萬美元，適用於美元新資金定存推廣透過分行辦理。
*富邦6及12個月美元定存息均高達4.2厘*
創興6個月、9個月及12個月美元定存年息均高達4.1厘，起存額為13萬美元，適用於透過分行辦理。另外，富邦3個月、6個月以及12個月美元定存年息，由4.1厘上調至4.2厘，起存額為12.8萬美元，適用於透過Fubon+手機應用程式（不論新舊資金）開立定期存款。
數字銀行大象銀行12個月美元定存年息高達4厘，起存額為1000港元。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php