22/09/2026 15:28

【美國加息】景順：料今年美聯儲再加息一次，或在12至15個月後轉向減息

《經濟通通訊社22日專訊》景順亞太區（日本除外）客戶投資解決方案主管Christopher Hamilton表示，聯儲局進一步收緊貨幣政策，將會為金價帶來更高波動性，但昔日實質收益率上升時，金價下跌的連結已被打破，現時實質收益率與金價同時上升，這表明推動收益率上升不一定是生產力提高，而且通脹與風險回報溢價上揚，故此即使實質收益率上升，仍能看到利好黃金的環境。



他指出，現時金價走勢與昔日看來不同，除了跟2022年凍結俄羅斯資產有關，中國房地產市場崩盤，導致中國散戶購買黃金的需求不斷增加，亦是推升金價的另一因素，惟黃金的邊際買家仍集中在機構層面，例如環球央行，但這並不意味散戶資金流沒有影響，散戶資金流可以成為金價趨勢的加速器，但大部分黃金仍由銀行機構等持有。



景順預期，聯儲局今年只會再加多一次，而且12至15個月後，聯儲局可能會轉向減息，這對黃金來說屬利好因素，故現階段對黃金持正面看法。(bn)