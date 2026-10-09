22/09/2026 11:43
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息跌2.584基點報2.84厘，創兩周低
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向下，與樓按相關的一個月拆息報2.84339厘，跌2.584基點，是9月4日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.06018厘，跌1.661基點。
隔夜息報2.1225厘，跌2.583基點；一周拆息跌0.881基點，報2.32845厘，兩周則跌1.328基點，報2.67976厘。長息方面，六個月拆息升2.756基點，報3.45923厘，一年期則升1.518基點，報3.87845厘。
港元匯價今日在7.8443-7.8465之間上落，最新報7.8443。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.1225厘，跌2.583基點；一周拆息跌0.881基點，報2.32845厘，兩周則跌1.328基點，報2.67976厘。長息方面，六個月拆息升2.756基點，報3.45923厘，一年期則升1.518基點，報3.87845厘。
港元匯價今日在7.8443-7.8465之間上落，最新報7.8443。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.1225
|-2.583
|一周
|2.32845
|-0.881
|兩周
|2.67976
|-1.328
|一個月
|2.84339
|-2.584
|兩個月
|2.98577
|-1.423
|三個月
|3.06018
|-1.661
|六個月
|3.45923
|+2.756
|一年
|3.87845
|+1.518
資料來源：香港銀行公會