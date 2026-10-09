22/09/2026 10:25

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局2024年重啟加息，緊縮周期延至2027年

▷ 美國10年期國債孳息率升穿5厘，創2007年新高

▷ 瑞士央行或提前加息，瑞郎受壓

《環富通基金頻道22日專訊》瑞士嘉盛銀行固定收益策略師Alex Rohner指，聯儲局在2024年以來多次減息後首度重啟加息，預料此舉不會只是「一次性」行動，緊縮周期料延續至2027年。在人工智能投資熱潮及寬鬆財政政策的雙重帶動下，強韌的需求反映目前息率水平依然偏低。*料聯儲局12月再加息，瑞士央行或提前加息*該行預期聯儲局將於12月再度加息，且風險更偏向於2027年進一步收緊政策。美國經濟展現韌性，加上能源價格高企，令美國10年期國債孳息率已升穿5厘水平，創2007年以來新高。假設通脹能於合理時間內重返目標水平，長債孳息率現已較貼近其合理價值；然而，若通脹未能逐步回落至目標區間，孳息率仍有進一步上升空間。大部分十國集團(G10)貨幣相對於瑞士法郎的息差已處於歷史高位，持續令瑞郎受壓。瑞士近期通脹回升，凸顯瑞士央行可能較預期提前加息的風險；一旦這些因素成真，將對以瑞郎作為融資貨幣的套息交易帶來負面衝擊。*歐美經濟周期仍穩健，可為工業股帶來支持*在股票市場方面，儘管宏觀經濟走勢強勁，全球工業股表現卻明顯落後大市。受惠於人工智能基建擴張的相關板塊出現升勢乏力跡象，而航空及交通運輸板塊則受油價及燃料成本上升打擊，加上歐洲國防企業股價回調，均令工業股承壓。儘管如此，美國及歐洲的經濟周期依然穩健，可為工業股帶來支持，並預期近期的不利因素至少會局部消退。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。