22/09/2026 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價升28點子，十連升報6.7459，創近三年八個月高
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7459，較上個交易日升28點子，十連升，創2023年2月3日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱470點，上個交易日報6.7487。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7459
|-28.00
|1歐元/人民幣
|7.7059
|-133.00
|100日圓/人民幣
|4.2794
|-104.00
|1港元/人民幣
|0.8597
|-5.10
|1英鎊/人民幣
|8.9863
|-181.00
|1澳元/人民幣
|4.7850
|-41.00
|1紐元/人民幣
|3.8376
|-83.00
|1新加坡/人民幣
|5.2687
|-33.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1925
|+116.00
|1加元/人民幣
|4.7871
|-152.00
|1人民幣/林吉特
|0.6058
|-3.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.4576
|-1371.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4147
|-5.00
|1人民幣/韓元
|203.9900
|-251.00