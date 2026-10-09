22/09/2026 09:40

【ＡＩ】DeepSeek據報擬優先採用華為芯片訓練AI，計劃開發8萬億參數模型

《經濟通通訊社22日專訊》據美國科技媒體The Information引述消息人士報道，DeepSeek創始人梁文鋒在一場閉門投資者會議上表示，公司希望使用更多中國製造的芯片以訓練模型，預計華為最快將於2026年第四季度向DeepSeek交付AI訓練芯片。



梁文鋒將基於華為芯片或其它國產處理器以訓練模型描述為DeepSeek最大的賭注之一，並表現這項努力「必須成功」。報道指，DeepSeek計劃優先使用華為芯片來訓練其模型，顯示兩家公司正攜手打破美國對先進芯片出口的管制。



此外，梁文鋒還透露，DeepSeek正在訓練一個擁有2萬億參數的模型，並計劃推出一個擁有8萬億參數的模型。



華為上周公布昇騰AI芯片三年發展路線圖，其用於訓練及部分推理過程的昇騰950DT將於2026年第四季度推出。(wn)