22/09/2026 11:29

《行業數據》IDC：上半年四足機器人行業級應用市場規模倍增，雲深處科技居首

《經濟通通訊社22日專訊》國際數據公司(IDC)近日發布2026上半年全球四足機器人市場報告。報告指出，2026年上半年，除教育科研、家用消費之外的行業級應用市場規模超過2.7億美元，同比增長125.1%；部署量超過1.9萬台，出貨量同比增長260.5%。



從廠商表現來看，雲深處科技位居行業級應用市場首位，憑借在電力巡檢、工業巡檢、應急消防等場景的廣泛部署，以及較為成熟的產品和解決方案能力，在行業級應用市場保持領先。



IDC分析，消費科研與行業應用並行發展，前者拉動出貨、攤薄成本，後者是商業化變現的核心。政府、工業製造是當前兩大主流賽道，未來行業級市場將持續高速增長。



雲深處科技為「杭州六小龍」之一，正推進上交所科創板IPO，但有傳監管機構擬暫緩部分人形機械人企業IPO。(jq)