22/09/2026 09:43

【聚焦人幣】人幣中間價創近三年八個月高，即期開市貶5點子報6.6960

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7459，較上個交易日升28點子，十連升，創2023年2月3日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱470點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開5點子，報6.6960，上個交易日即期匯率收盤報6.6955。



隔夜美元指數震盪反彈，市場繼續消化美聯儲可能繼續加息的預期，兩年期美債收益率繼續上行。市場人士稱，外部環境整體向好，疊加中美元首峰會在即，人民幣短期料延續偏強走勢。



天風證券認為，當前人民幣匯率的核心定價因素正在從單純的「美元周期+中美利差」，轉向「美元周期+中國基本面+外匯供求+政策調節」的多因素框架。短期人民幣仍有基本面支撐，但隨著升幅擴大，後續更可能呈現高位雙向波動，「下行有底、上行受限，波動彈性增強」或成為下一階段人民幣匯率的重要特徵。(jq)