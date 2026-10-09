22/09/2026 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收跌64點子，止兩連升報6.7019

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7019，較上個交易日4時30分收盤價跌64點子，止兩連升，全日在6.6936至6.7026之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌99點子，報6.7027。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7459，較上個交易日升28點子，十連升，創2023年2月3日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱470點。



市場人士表示，市場持續重估美聯儲未來政策路徑，兩年期美債收益率持續上行，美元指數也受益於日圓調整；不過中美元首峰會在即，且人民幣中間價持續偏強，短期即期匯率調整空間受限；若考慮人民幣年內累計升幅，後續續升空間也較有限。



一中資行交易員稱，「中間價沒有轉向，人民幣整體偏強，不過幅度可能較小，從外貿基本面和美元表現看，大漲大跌都不會。」(jq)