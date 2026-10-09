22/09/2026 17:48

【ＡＩ】路透：DeepSeek、月之暗面受邀本周往聯合國安理會談AI風險

《經濟通通訊社22日專訊》據路透報道，兩位知情人士透露，世界各國領導人齊聚紐約參加聯合國大會年度會議之際，中國人工智能初創公司DeepSeek將與其他企業一道，於本周向聯合國安理會報告人工智能帶來的風險。



安理會定於周三召開會議，討論人工智能與國際安全問題。報道引述消息人士稱，DeepSeek以及包括月之暗面在內的其他中國人工智能企業均獲邀在聯合國安理會發言，惟DeepSeek創辦人梁文鋒沒有計劃出席，不過相關安排仍可能變動，不排除在最後一刻調整。



此前數周，多位人工智能行業領軍人物呼籲協調放緩日益強大的人工智能系統的開發步伐，並警告稱這些系統可能很快會自行進化，從而超出人類的控制範圍。



路透上周報道稱，OpenAI首席執行官奧爾特曼(Sam Altman)計劃在會議上作簡報，外交官們還預計Anthropic的高級代表也將出席。(jq)