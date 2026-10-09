22/09/2026 12:15

《智瞰天下－張智威》恒指受油價與美長債息主導，加息因素已被市場消化

《智瞰天下》過去一段時間，市場討論恒生指數走勢，最習慣聚焦美國聯儲局加息周期。但隨著最新一次加息落地，市場已經充分定價這次加息，加息本身不再是港股波動的主要驅動力。取而代之，國際油價走勢以及美國長年期債息（尤其30年期美債），成為左右恒指短期方向的最重要兩大變數。港股作為高度開放、外資參與度高的市場，港元實行聯繫匯率，資金流動、估值模型都直接受環球資產定價影響；而當加息預期已經反映在股價之後，油價帶來的通脹預期，以及長債收益率反映的長遠資金成本，就成為牽動大市的核心。



首先解釋為何加息因素已經消化。今次聯儲局加息，市場早在議息會議前，透過利率期貨、掉期市場，已經充分計算加息概率，股價早已提前反映有關利空，當加息正式公布一刻，反而不會再引發大規模拋售。換句話說，現時市場不再驚訝聯儲局會否加息，市場焦點轉移到高利率會維持多久，而這個問題，很大程度取決於油價會否推動美國通脹反彈。一旦國際油價持續向上，會直接拉高美國消費物價，令聯儲局難以在短期減息，甚至保留再加息的可能性。而這個高息維持更長時間的預期，並非來自今次加息動作，而是油價帶動的通脹風險，再反映到30年期美債收益率之上。



其次，美國長年期債息，是全球資產的估值錨。股票估值採用未來現金流折現模型，長債息率就是折現率。當30年期美債收益率走高，所有資產的未來盈利，折算到今日的價值就會下降，高增長、遠期盈利佔比大的股份受打擊最為明顯。港股當中，恒生科技指數成分股，如智譜(02513)和MiniMax(00100)等，盈利兌現時間偏長，對長債息敏感度最高。與短端利率不同，長債息走勢反映投資者對未來數十年通脹、財政、經濟增長的判斷，不完全由聯儲局短期政策決定。就算聯儲局暫停加息，若市場擔心美國財政赤字、能源價格推高長期通脹，長債息仍然可以繼續上行，繼續壓制港股估值。這亦是現階段就算加息靴子落地，恒指仍然持續受壓的關鍵。



油價上升，一方面會刺激美國通脹預期，推高長債息，間接壓低港股大市估值；另一方面，會直接利好能源板塊，成為恒指當中的防禦支柱。簡單而言，油價上升對大市的影響是結構性分化：整體大市受通脹預期拖累，但能源相關港股業績與盈利會同步改善。因此，投資者不能單純看油價升跌而判斷恒指升跌，更要分辨油價上升，究竟是經濟需求強所帶動，抑或是地緣衝突造成的供應收縮。若是地緣因素推高油價，就會出現油價升、通脹預期升、長債息升、大市估值受壓，但能源股走強的局面，亦是現時港股面對的格局。



另外，銀行股的淨息差，在高息環境下有機會維持較高水平，而港股中的銀行股普遍維持穩定派息。例如建設銀行(00939)、工商銀行(01398)，估值長期偏低，股息率吸引，當市場擔心增長前景、長債息高企時，資金會轉入這類防守型資產避險。雖然長債走高會壓抑銀行債券投資組合，但在利率維持高位的階段，淨利息收入帶來的盈利改善，足以抵消部分壓力，成為恒指當中的防守板塊。



不過要留意，若油價升得太急，引發經濟衰退預期，最終需求大幅回落，油價會快速回落；若長債收益率持續急升，美債的相對吸引力會增加，令股市有調整壓力。



綜合而言，市場重心轉移到油價與美國長債收益率。油價透過通脹預期，左右長債走勢，再影響港股整體估值；大市呈現分化格局，高估值成長股持續受長債息制約。後續觀察重點，不再是聯儲局會否加息，而是國際原油價格會否持續攀升，以及30年期美債收益率能否回落。一旦油價回穩、長債息下行，港股整體估值才有修復空間；反之，若油價繼續向上，長債息維持高位，恒指仍然會持續面對估值壓力，行情只會維持板塊輪動的結構性市況。《信誠證券聯席董事及負責人員 張智威》



*筆者並無持有上述股份



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