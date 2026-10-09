22/09/2026 09:47

【侵吞格陵蘭】美國、丹麥及格陵蘭將於聯合國大會期間簽署安全協議，美擬重開格陵蘭軍事基地

《經濟通通訊社22日專訊》美國、丹麥與格陵蘭周二稍後將於紐約聯合國大會場邊，簽署早前宣布達成的安全協議。路透社報道，美國計劃重開格陵蘭島南部的軍事基地，並建立新的軍事基地。



丹麥首相府表示，首相弗雷澤里克森將與美國總統特朗普，以及格陵蘭自治政府總理尼爾森，在聯合國大樓會晤並簽署協議。弗雷澤里克森受訪時指，相關協議承認丹麥的主權與領土完整，以及格陵蘭人民自決權，有利於維護北歐國家及北極地區安全。



她表示，維護北極地區安全的工作會交由北約軍事防衛聯盟監督，不會單由美國及丹麥負責。



路透社引述消息指，美國計劃重新啟用位於格陵蘭南部納薩爾蘇瓦克(Narsarsuaq)的軍事基地，並在格陵蘭東部梅斯特斯維格 (Mestersvig)建立第二個軍事基地。(rc)