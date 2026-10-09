22/09/2026 10:52

【外圍經濟】瑞銀：日本央行若再次干預，將帶來沽出日圓好機會

《經濟通通訊社22日專訊》瑞銀資產管理全球主權貨幣固定收益主管Kevin Zhao表示，如果日本進一步干預以支撐日圓，將提供沽出日圓好機會。



他表示，日本央行最新加息行動以及承認政策轉向新階段，並未讓投資者相信日圓還有進一步上漲的空間。他認為，日圓走軟的基本政策沒有改變，日圓可能續跌，「之後當局會在某個時候再次干預，否則他們會顏面盡失。」



Zhao先前一直持有超配倉位，但在7月日美聯手干預買入日圓時拋售。



Zhao表示，對日本央行收緊貨幣政策能否持續推高日圓匯率「非常懷疑」，「如果聯儲局減息時美元兌日圓匯率都沒有下跌，那麼加息時，美元兌日圓匯率又怎會大幅下跌？」(rc)