22/09/2026 11:57

【ＡＩ】AI催化CPU需求，晶片股得益，AMD市值首破萬億美元

《經濟通通訊社22日專訊》AMD(US.AMD)股價於美國時間周一（21日）盤中一度漲近10%，市值首次突破1萬億美元，成為繼英偉達、博通和美光之後，第四家跨越這一門檻的美國晶片公司。



AMD收盤報615.52美元，上升9.95%，萬億美元市值維持到收盤。



在經歷先前兩個月的下跌後，AMD近幾周重新受到投資者追捧。該股9月至今已上漲近30%，預計創下5月以來的最大單月漲幅。此前，從6月高點至7月低點，AMD股價累計下跌近26%。



推動最新這輪上漲的催化來自AI應用端。Meta在9月初推出的消費級AI助理Muse，讓投資人重新評估智能體普及帶來的CPU需求。(rc)