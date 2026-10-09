22/09/2026 13:28

【外圍經濟】德國汽車業工人示威，反對裁員與現行產業政策

《經濟通通訊社22日專訊》德國金屬工業工會（IG Metall）發起動員號召，數千名來自福士、平治、BMW等企業的工人周一（21日）舉行示威，抗議裁員以及國家產業政策。



德國汽車產業正承受多重壓力，來自中國車企的競爭不斷加劇，製造成本攀升，同時還要面對美國關稅壁壘。



德國金屬工業工會主席本納在聲明中表示：「我們希望政策制定者提供穩定的投資制度框架、可負擔的能源價格，推行『歐盟製造』發展思路，抵禦不公平競爭，為正在轉型的零部件供應商提供財政扶持，並保留提前退休相關制度。」



本納補充，福士計劃實施的重組，將對德國所有車廠、零件企業乃至整個產業產生巨大連鎖影響。「我們要求企業高層管理者為德國汽車產業、從業人員以及就業職位承擔起責任。」(rc)