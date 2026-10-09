22/09/2026 14:10

【外圍經濟】厄爾尼諾現象致供水減少，印尼主要鎳加工中心將減產

《經濟通通訊社22日專訊》知情人士表示，由於厄爾尼諾現象引發的乾旱，導致用於冷卻和保護設備的水供應減少，印尼一個主要鎳加工中心的冶煉廠將被迫減產。



知情人士稱，蘇拉威西島上的大型工業區Indonesia Morowali Industrial Park（IMIP）上周末通知各公司，由於缺水，必須減少鎳生鐵的產量。鎳生鐵是一種用於製造不銹鋼的原料。此次減產可能影響約10萬噸鎳生鐵。



不過，此次減產可能有助於抑制鎳價跌勢。倫敦金屬交易所鎳價已從5月初高點下跌約18%。



*印尼盾走弱*



另一方面，印尼股市持續下跌，創8月14日以來新低。印尼盾走弱削弱市場風險偏好，印尼股市表現弱於區域其他市場。



雅加達綜合指數最大跌幅達1.7%，能源與基礎材料板塊領跌。(rc)