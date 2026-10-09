22/09/2026 15:47

【ＡＩ】蓋茨基金會攜手AI巨頭訂5年目標，冀讓30億人以自身語言使用AI

《經濟通通訊社22日專訊》蓋茨基金會聯合全球數十間人工智能（AI）機構共同宣布5年目標，希望在未來5年內讓超過30億人能以自身日常使用語言，安全有效地使用AI。首批60家簽署者包括OpenAI、Anthropic、Google、微軟、亞馬遜等。



蓋茨基金會主席蓋茨表示：「當AI工具無法理解一個人日常使用的語言時，一個錯誤可能帶來嚴重後果。只要有正確的領導和時間，我們能夠推動解決這問題。」



目前全球約7000種語言中，只有很小部分有足夠豐富的數據和資源，能夠支援較成熟的AI能力。其他許多語言通常被稱為「低資源語言」，在AI開發和測試所依賴的數據、工具及評測基準中，代表性仍然不足。



這些語言的使用者使用AI系統時，可能面臨準確性較低、實用性不足，或系統難以理解實際表達方式等問題。



蓋茨表示，彌合這一差距，可望讓數十億人更加便捷、有效地獲取人工智能賦能的資訊與服務，惠及醫療健康、教育、農業、金融服務和公共服務等多個領域。(rc)