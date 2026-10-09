22/09/2026 16:04

【中東戰火】貝森特警告關停伊朗所有航空公司，油價上漲

《經濟通通訊社22日專訊》美國財政部長貝森特表示，自周三（23日）起將全面關停伊朗所有航空公司。受消息影響，布蘭特期油上漲1.53%，報每桶101.88美元。紐約期油上漲1.5%，報每桶97.22美元。



貝森特稱，從周三起所有伊朗航空公司將被關停。他表示，一旦伊朗航班落地，相關方不得為其提供燃油、落地保障服務，也不得售賣機票，否則將被踢出美元體系。



有消息指出伊朗總統佩澤希齊揚將飛往紐約出席聯合國大會，投資人仍在關注中東衝突是否有外交解決方案。



線上經紀商FXTM市場研究主奧圖努加表示，市場焦點將持續圍繞外交動態。「若美伊確認將舉行直接對話，區域原油供應預期改善，油價或將面臨進一步拋售壓力。」(rc)