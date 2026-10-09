23/09/2026 17:23

《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，美國公布PMI

《經濟通通訊社23日專訊》美股三大指數昨日個別發展。科技股受人工智能投資熱潮持續升溫帶動，納指創盤中及收市新高，收市升約0.4%，報27244.28點；標指微跌0.06點，報7764.64點；道指跌185.14點或0.36%，報51863.69點。港股方面，恒生指數收市報24834，跌253點或1%，成交1843億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行處置事務執行董事露絲史密斯發表演講。10:00pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利發表演講。10:05pm，美聯儲理事巴爾在芝加哥聯儲舉辦的「2026年住房可負擔性：社區發展峰會」上就「住房」主題發表演講。24日凌晨12:00am，歐洲央行執委奇波洛內發表講話，然後參加小組討論。12:30am，歐洲央行執委連恩發表演講。



數據方面，今晚9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53.9降至53.7；9月綜合採購經理人指數料由56降至55.3；9月服務業採購經理人指數料由56.5降至55.8。(wa)