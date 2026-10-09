24,211.35
+425.56
(+1.79%)
24,363
+171
(+0.71%)
高水152
8,147.87
+137.29
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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23/09/2026 17:05
歐元兌美元報1.1419，德國9月製造業PMI跌至53.8低於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.782
|100.601
|0.181
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.83/87
|157.80/84
|157.38/42
|歐元/美元
|1.1417/21
|1.1411/15
|1.1449/53
|英鎊/美元
|1.3301/05
|1.3295/99
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.8220/24
|0.8228/32
|0.8205/09
|美元/加元
|1.4079/83
|1.4088/92
|1.4066/07
|澳元/美元
|0.7087/91
|0.7080/84
|0.7114/18
|紐元/美元
|0.5702/06
|0.5695/99
|0.5726/73
|美元/人民幣
|6.7052/56
|6.7069/73
|6.6995/99
|美元/港元
|7.8431/35
|7.8433/37
|7.8434/38
*上述報價只供參考用