24,211.35
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(+1.79%)
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高水152
8,147.87
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23/09/2026 09:09
美匯指數報100.554，里士滿聯儲總裁巴爾金指通脹壓力消退需時
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.554
|100.601
|-0.047
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.57/61
|157.48/52
|157.38/42
|歐元/美元
|1.1444/48
|1.1446/50
|1.1449/53
|英鎊/美元
|1.3335/39
|1.3341/45
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.8206/10
|0.8207/11
|0.8205/09
|美元/加元
|1.4066/70
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|1.4066/07
|澳元/美元
|0.7113/17
|0.7109/13
|0.7114/18
|紐元/美元
|0.5715/19
|0.5720/24
|0.5726/73
|美元/人民幣
|6.7005/09
|6.6995/99
|6.6995/99
|美元/港元
|7.8436/40
|7.8430/34
|7.8434/38
上述報價只供參考用