23/09/2026 08:07

【中東戰火】聯合國大會期間美伊會談3小時，特朗普形容非常好及具建設性

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普周二(22日)表示，美國官員與伊朗代表團當天在紐約聯合國大會期間進行了約3小時會談，形容會談「非常好」及具建設性，雙方已安排稍後再次接觸。



參與會談的美國特使威特科夫在社交媒體平台X上發帖稱，通過中間人與伊朗代表團進行了長時間會談，希望會談具有建設性並帶來積極前景，之後繼續透過中間人推動談判。據報特朗普及伊朗總統佩澤希齊揚暫無直接會面的安排。



同日較早前，特朗普在聯合國大會發表演說，表示相信美國在11月3日中期選舉後，將與伊朗達成協議，又稱伊朗似乎正等待中期選舉結果。他揚言，若最終外交途徑無法達成協議，將決定是否殲滅伊朗。



伊朗高級官員同日表示，若美國降低軍事壓力並解除對伊朗港口的封鎖，德黑蘭可在7日內重新開放戰略航運要道霍爾木茲海峽。



相關消息傳出後，市場對中東供應受阻的憂慮有所紓緩，國際油價回落。(yc)