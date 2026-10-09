23/09/2026 12:59

【外圍經濟】美2年期債息創2024年5月以來新高，分析：強壓債息如同給發燒病人敷冰袋

《經濟通通訊社23日專訊》美國財政部的690億美元2年期國債，周二（22日）拍賣得標率為4.787%，是2024年5月以來最高水平，高於投標截止時4.785%的發行前交易水平，顯示需求略低於預期。橡樹資本管理的共同創辦人Howard Marks表示，如果政府不解決持續擴大的財政赤字，試圖壓低長期借貸成本的努力不太可能奏效。



Marks表示：「透過買債來強行壓低利率，就像醫生給發燒病人敷冰袋。冰袋或許能降低病人的體溫，但如果不處理導致發燒的根本原因，病人就不太可能真正康復。」



他指出，持續的通膨、不斷增加的政府債務以及資本需求上升，包括對人工智能領域數萬億美元規模的投資，都是推高借貸成本的根本原因。他亦指出，美國財政赤字約佔GDP6%，「高得異常」。



Marks表示：「你不能無視經濟規律，還指望最終獲得好結果。」他認為，唯一解決辦法是改變行為，並主張透過提高所得稅稅率，增加政府收入佔GDP的比重。(yc)