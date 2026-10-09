23/09/2026 14:48

【ＡＩ】蘋果開售Mac mini和Mac Studio，稱可用作AI運算平台

《經濟通通訊社23日專訊》蘋果公司(US.AAPL)周三開售新款Mac mini和Mac Studio桌上型電腦。蘋果將它們當作設備端AI運算平台推銷，稱用家毋須再向OpenAI和Anthropic等雲端服務供應商支付以token費用。



Mac mini配備M6及M5 Pro晶片，搭載更多CPU核心。其新一代GPU更帶來更強的圖像處理效能，令它成為強大的設備端AI運算平台。Mac Studio則由M5 Max或M5 Ultra驅動，蘋果形容其為「終極專業級桌面電腦」。



蘋果並演示將四台Mac Studio連接在一起，運行一個萬億參數AI模型。通常這種工作需使用資料中心。



蘋果首席硬件官Johny Srouji表示，「沒有按token計算的成本。你只是一遍又一遍地使用這台機器」。(yc)