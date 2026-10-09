23/09/2026 16:52

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▷ 綱領涵蓋市場發展、人民幣國際化、互聯互通等範疇

▷ 將運用AI提升風險監測及執法能力

《經濟通通訊社23日專訊》證監會今日公布支持落實《香港首個五年規劃》及2026年《施政報告》的策略行動綱領，以短、中、長期措施並行方式，推動本港資本市場高質量發展，進一步鞏固香港國際金融中心競爭優勢。綱領亦旨在配合國家「十五五」規劃方向，提升香港在國家金融開放及高水平對外開放中的獨特角色。證監會董事局在最近會議上深入討論五年規劃及《施政報告》的重點方向，並就如何將政策目標有效落實至香港資本市場，制訂具體策略行動綱領。綱領所載措施與五年規劃及《施政報告》提出的政策目標相互配合，涵蓋市場發展、人民幣國際化、互聯互通、財富管理、風險管理、市場質量及金融安全等重要範疇。證監會認為，五年規劃及《施政報告》為香港金融市場未來發展提供清晰方向。作為市場監管機構及市場發展促進者，證監會將積極支持特區政府推動金融高質量發展，並與業界攜手把政策方向轉化為市場成果，提升香港金融市場的深度、廣度及國際競爭力。*黃天祐：鞏固離岸人幣樞紐，奠定人幣生態圈基礎*證監會主席黃天祐表示，香港一直是中國內地與世界之間獨特而值得信賴的橋樑，證監會的使命是進一步鞏固和提升這項獨特優勢，讓香港更好服務國家發展大局，同時為全球投資者及實體經濟創造價值。他指，策略行動綱領既是對國家及特區政府發展方向的積極回應，亦是一份推動香港資本市場長遠發展的重要藍圖。透過鞏固傳統優勢、培育新增長動力，以及持續提升市場質素和誠信，有信心進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力和吸引力。黃天祐補充，證監會將為深化香港人民幣生態圈的廣度和深度奠定基礎，繼續優化互聯互通機制，推動市場創新，並透過提升市場效率和流動性，進一步強化香港資本市場的國際競爭力。*梁鳳儀：加強與業界及監管機構溝通，善用AI提升執法能力*證監會行政總裁梁鳳儀表示，隨著香港資本市場邁向新發展階段，證監會將加強與業界持份者的溝通和合作，確保市場參與者充分理解監管要求及發展方向，並會深化與內地及海外監管機構合作，共同推動跨境市場互聯互通及金融創新。梁鳳儀補充，在推動市場發展的同時，證監會將繼續堅守維護市場質素、誠信和投資者保障的核心使命。金融安全是市場可持續發展的重要基礎，因此證監會將善用包括人工智能在內的先進科技，提升風險監測、監督及執法能力，支持香港金融市場穩健發展。證監會相信，在中央政府大力支持、特區政府積極帶領及業界共同參與下，香港將進一步發揮作為國際金融中心、全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及財富管理中心，以及國際風險管理中心的重要功能，為國家高水平對外開放和香港長遠繁榮穩定作出更大貢獻。(ul)