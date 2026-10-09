23/09/2026 16:34

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▷ 基本通脹率1.9% 剔除政府紓困措施

▷ 電力燃氣水價升11.5% 基本食品跌0.2%

《經濟通通訊社23日專訊》政府統計處今日公布2026年8月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年8月份整體消費物價與1年前同月比較，上升1.7%，與2026年7月份的相應升幅相同，並符合市場預期。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年8月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.9%，亦與2026年7月份的相應升幅相同。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年8月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2026年7月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.2%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年8月份的按年升幅分別為1.2%、1.8%及1.9%，而2026年7月份的相應升幅分別為1.2%、1.8%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年8月份的按年升幅分別為1.6%、2.0%及2.0%，在2026年7月份的升幅則分別為1.6%、2.0%及2.1%。經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年8月止的3個月的平均每月升幅分別為0.2%、0.1%及0.1%，而截至2026年7月止的3個月的相應升幅均為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年8月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月升幅分別為0.2%、0.1%及0.1%，而截至2026年7月止的3個月的相應升幅則均為0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年8月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升11.5%）、雜項服務（上升4.7%）、交通（上升3.9%）、雜項物品（上升2.5%）、外出用膳及外賣（上升1.1%）、耐用物品（上升0.8%），以及住屋（上升0.1%）。另一方面，綜合消費物價指數在2026年8月份錄得按年跌幅的類別為基本食品（下跌0.2%）。至於煙酒，以及衣履方面，2026年8月份的綜合消費物價指數與1年前同期維持不變。以2026年首8個月合併計算，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.5%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.7%、1.4%、1.8%及1.8%。截至2026年8月止的3個月，綜合消費物價指數較1年前同期上升1.7%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.4%、1.9%及2.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.9%、1.6%、2.0%及2.1%。截至2026年8月止的12個月，綜合消費物價指數較1年前同期平均上升1.6%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.5%、1.6%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.5%、1.3%、1.5%及1.6%。政府發言人表示，8月基本綜合消費物價指數按年上升1.9%，與上月相同。儘管燃料相關項目的通脹維持高企，但其他主要組成項目的價格壓力大致受控，令通脹整體而言維持溫和。展望將來，隨著高企的國際油價持續傳導至與燃料相關項目，消費物價通脹將繼續有上行壓力。近期中東緊張局勢再度升溫，仍是主要的不確定因素，須密切關注。然而，由於其他方面的價格壓力預料仍大致受控，通脹整體而言應會維持溫和。(ul)