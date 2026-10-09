23/09/2026 09:44

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▷ 五年規劃列人民幣國際化為優先事項

▷ 新平台連接債券通並擴大回購交易

《經濟通通訊社23日專訊》據《南華早報》報道，香港首份五年規劃出爐後，北京與香港正為離岸人民幣發展新階段鋪路，銀行及證券監管機構將於周三公布更多細節。香港證監會主席黃天祐周一表示，證監會將交代藍圖的進一步詳情；金管局總裁余偉文亦預計於周三在「2026年財資市場高峰會」發表主題演講，闡述人民幣國際化。該峰會為香港最重要的年度銀行會議之一，吸引數百名資深銀行家出席。余偉文與證監會行政總裁梁鳳儀周一聯同財政司司長陳茂波在北京與多名高層官員會面，包括中國人民銀行行長潘功勝及國家金融監督管理總局局長丁向群。據港府周一發出的聲明，香港官員及監管機構向內地官員簡介了上周公布的首份五年金融發展計劃。分析員預期，決策者與監管機構之間的交流，將為推出更多強化香港離岸人民幣交易中心角色的措施鋪路。*五年規劃列人幣國際化為優先事項*金融諮詢公司T.O. & Associates Consultancy董事總經理Tommy Ong指出，香港五年規劃明確提出人民幣國際化，以及與內地金融產品和市場建立更緊密聯繫為關鍵優先事項。他預期香港將建立更多基礎設施，支持國際投資者買賣人民幣計價產品，包括由中國外匯交易中心與港交所共同開發的固定收益及貨幣交易平台。梁鳳儀於7月曾表示，該平台已向證監會申請牌照。*新平台將連接債券通，擴大回購交易*Ong表示，新平台將連接債券通計劃，讓全球基金透過精簡的離岸渠道買賣在岸主權債券。他指平台日後可擴展至服務短期國庫及現金管理部門，加強涉及人民幣及港元非現金抵押品的債券回購交易，從而改善北向及南向工具的價格發現及執行效率。北向交易讓全球基金投資內地市場，南向交易則允許內地投資者買賣香港上市資產。北京於7月將債券通額度由5000億元人民幣增至8000億元人民幣，並於8月允許港交所推出首批離岸政府債券期貨合約。Ong認為，這些措施將提升國際對在岸人民幣債券的需求，同時鞏固香港作為領先離岸人民幣產品定價中心的角色。*業界：港府承諾探索官方支付更廣泛用人民幣*證券商協會永遠名譽會長陳柏楠表示，香港監管機構花數月推進一項多年計劃，以擴大離岸人民幣生態系統。港府在五年規劃中亦承諾探索在官方支付中更廣泛使用人民幣。陳柏楠稱，所有這些措施將強化香港作為領先人民幣交易中心的地位。(ul)