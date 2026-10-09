23/09/2026 08:31

【開市Ｇｏ】美伊破局延至選舉後，習特會或不邀商界領袖隨行，內地調查新銳大模型公司數據安全

【要聞盤點】



1、美股三大指數周二（22日）個別發展。科技股受人工智能投資熱潮持續升溫帶動，納指創盤中及收市新高，盤中高見27288.79點，收市升約0.4%，報27244.28點；標指微跌0.06點，報7764.64點；道指收市跌185.14點，或0.36%，報51863.69點。市場同時關注美伊局勢發展，以及油價回落對通脹及利率前景的影響。日本股市繼續休市。



2、美國總統特朗普周二在聯合國大會發表演說，表示相信美國在11月3日中期選舉後，將與伊朗達成協議。他稱，伊朗似乎正等待美國中期選舉結果，並再次呼籲國際社會加強對伊朗的經濟孤立；若外交途徑無法達成協議，他警告美國仍面臨進一步軍事行動的選擇。



3、美國財政部長貝森特周二表示，特朗普政府正研究禁止柴油出口的可行性，以紓緩國內柴油價格創紀錄高位。他指出，政府正評估美國整體煉油產能能否承受出口限制，以及全面或部分禁令是否能有效壓低價格。



4、特朗普簽署了與丹麥和格陵蘭的安全協議，確認將在格陵蘭建造兩個軍事基地。



5、美國政府官員透露，習近平此次赴美不會有企業CEO組成的商務代表團隨行。四家美國智庫認為，本次中美元首峰會料難達成突破性安排，更可能只是延續貿易休戰。



6、Anthropic周二推出新一代人工智能模型Claude Opus 5.5，主打在企業工作、程式編寫及知識工作等任務上提升效能，稱實際任務成本降40%。



7、蘋果(US.AAPL)據報正開發一款無屏幕健康及健身追蹤器，直接瞄準Whoop等專注健康監測的可穿戴設備市場。彭博引述知情人士報道，蘋果已研究相關產品數月，目前進入原型開發階段，項目獲公司高層支持，但尚未決定是否正式推出。



8、據《彭博》引述消息人士透露，軟銀的巨額高收益債發行交易據悉吸引逾200億美元的初步認購需求。知情人士稱，此次發行規模沒有上限，尚未做出最終決定，於預計周四（24日）定價。



9、中國總理李強表示，要推動人工智能與製造業融合，發展新一代智能製造。當局將研究出台更多移民出入境便利政策措施，以吸引全球先進製造業人才。



10、據報中國監管部門對DeepSeek和月之暗面啟動數據安全調查，擔心這些企業將數據轉送給美國AI模型進行處理，可能導致敏感數據洩露。



11、香港政府預計，到2028年勞動力短缺將由此前估算的約18萬人收窄至約13萬人，經濟結構轉型、AI應用以及人才輸入措施緩解招聘壓力。





【焦點股】



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 美伊官員在聯大罕見直接接觸，特朗普稱對話具建設性，原油五連跌布油跌破100美元



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 中國研究出台移民便利政策吸引先進製造業人才，李強稱推動AI與製造業融合



AI大模型股：MiniMax(00100)、智譜(02513)、阿里巴巴(09988)

- 據報DeepSeek及月之暗面等中國AI企業獲邀在聯合國安理會報告AI風險

- 據報內地網信辦調查DeepSeek、月之暗面，涉將敏感數據傳送至Claude



寧德時代(03750)、比亞迪(01211)、小米(01810)、中際旭創(03308)

- 美方官員稱中方團隊赴美不會有商務代表團隨行



寧德時代(03750)

- 匈牙利電池工廠歷經延期後開始試生產



美團(03690)

- 據報未來三年加碼300億元人民幣投入即時零售領域



萬科企業(02202)

- A股連飆三日，經營穩定及深圳地鐵集團無買賣公司股票



金礦股：紫金礦業(02899)、靈寶黃金(03330)、招金礦業(01818) 香港地產股：恒地(00012)、新地(00017)、長實集團(01113)

- 有美聯儲局官員警告通脹壓力或需時消退，及指加息有助通脹回歸目標



寧德時代(03750)

- 發行綠色科創債券籌獲45億元人民幣，發行利率最低1.49%





【油金報價】



紐約期油下跌0.14%，報89.72美元/桶



布蘭特期油下跌0.26%，報98.35美元/桶



黃金現貨上漲0.11%，報4363.26美元/盎司



黃金期貨上漲0.61%，報4402.90美元/盎司