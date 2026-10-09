23/09/2026 13:38

《宏觀脈動－吳永強》聯儲局歸隊加息，美元第四季強勢可期？

《宏觀脈動》G10貨幣中，有六間央行在今年已經加息，當中最為矚目是上周美國聯儲局落實加息，為2023年7月以來首次。隨著聯儲局歸隊加息，環球利率上行的大趨勢已成。踏入第四季在即，外匯市場的焦點暫離不開通脹風險促使各大央行維持偏鷹取態，但主線不再是單純比拼「誰更鷹」，而是要確確實實看到央行持續應對通脹的決心，誰的鷹派取態能繼續兌現成實際行動，令利差優勢進一步展現，才是真正的核心。



聯儲局在上周鷹派加息25點子，其鷹派立場主要體現在：一）12對0全票通過加息；二）最新利率點陣圖顯示，2026年底利率中位數為4.1厘，較6月點陣圖的利率中位數3.8厘為高，有16名委員認為今年應再加息一次；三）2027年利率中位數預測雖與2026年的利率中位數同為4.1厘，但當中有多達8票認為明年利率應再升25點子；四）聯儲局主席沃什稱難以形容現時金融條件具備限制性。



聯儲局偏鷹，但市場預期更鷹。截至9月22日，隔夜指數掉期市場顯示，投資者預期聯邦基金利率在明年6月會升至4.632厘，即隱含利率上升0.735厘，相當於再加息三次，每次25點子。聯儲局已兌現我們在本季提出今年加息一次的基本情景預測，而我們認為聯儲局今年第四季再加息一次的空間已經打開，但明年較大機會維持利率不變，故或難以兌現到市場的高預期。我們認為聯儲局明年會按兵不動的主要原因包括：一）美國核心PCE增幅雖仍令人擔憂，但核心CPI按年增長已降至2021年來低點；油價劇烈波動推升了PPI，惟未見通脹壓力全面擴散；二）聯邦基金利率已升至4厘，實質利率（政策利率減通脹率）處正值且在已開發市場屬偏高水平，料有助抑制通脹上行；三）若油價回落，整體通脹可能快速降溫，令進一步緊縮政策的必要性下降。



整體而言，我們預期美匯指數在第四季料能維持中性偏強，但以現價（美匯指數9月22日收報100.6）來看，下行風險較高。美元優勢體現於「通脹保護＋避險需求＋相對經濟增長穩健」的三重疊加因素，但相關利好因素偏向為美元在下方帶來支持，多於是上方突破的催化劑。至於聯儲局加息預期，已獲充分定價，且定價有機會向下修正、美國部分經濟數據或會出現起伏、能源價格回軟或令美元避險需求受限，以及美國財政部或進一步加大回購長債規模，上述因素會限制美元上行幅度。再從歷史數據來看，過去30年共五輪加息周期中，美匯指數在首次加息日後，呈現短期略偏強、中期升勢減弱、較長期明顯分化的走勢特徵，顯示加息後的美元未必能維持較強表現。根據過去五輪加息周期的平均值來看，美匯指數在首次加息日後約一季的表現，會較加息日當日輕微偏弱。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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